Polpo anti-granchio blu tra i dubbi i pescatori frenano sul progetto | Fuggiranno in mare aperto
I pescatori di Comacchio esprimono dubbi sulla riuscita del progetto che prevede l'introduzione del polpo anti-granchio blu, ritenendo che potrebbe portare alla fuga degli esemplari in mare aperto. Le cooperative di pesca si sono fermate di fronte alla proposta, sottolineando in particolare le incertezze legate alla capacità del polpo di contrastare efficacemente il proliferare del granchio blu. La questione ha creato un certo fermento tra gli operatori locali.
Comacchio (Ferrara), 8 maggio 2026 – ll polpo anti granchio blu non convince le coop dei pescatori. Che sollevano interrogativi sulla sua fattibilità. «Giusto percorrere tutte le strade per sconfiggere l’alieno che ha azzerato le vongole ma nutriamo forti perplessità sulla possibilità che i polpi una volta immessi riescano ad ambientarsi», il loro pensiero. ‘Octo-Blu’ si chiama il progetto. I protagonisti la Regione che ha attivato una collaborazione con l’Università di Bologna, attraverso il centro universitario di produzioni ittiche di Cesenatico. Il polpo si avventa sul granchio blu. Il predatore contro l'infestante (atex.dam.standard.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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