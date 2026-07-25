Dal 4 agosto al 5 settembre si svolge il XVII ARTango&Jazz Festival a Iglesias. L'evento, che dura un mese, propone concerti di musica jazz e tango con artisti nazionali e internazionali. Le date prevedono esibizioni in diverse location della città, coinvolgendo artisti e pubblico in un calendario ricco di spettacoli. La manifestazione si inserisce nell’estate culturale della zona, attirando appassionati di musica e danza.

IGLESIAS – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale del Sulcis Iglesiente. Dal 4 agosto al 5 settembre prende vita la XVII edizione dell’ARTango & Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del maestro, bandoneonista e compositore Fabio Furia; una rassegna concertistica che, anno dopo anno, ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama culturale regionale grazie a una proposta artistica capace di unire qualità, ricerca e valorizzazione del territorio attraverso concerti ospitati in luoghi di particolare fascino. “Ogni nuova edizione rappresenta per noi una sfida e, allo stesso tempo, una grande opportunità per continuare a costruire un dialogo tra musica e territorio – sottolinea il direttore artistico Fabio Furia –. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 4 agosto al 5 settembre al via il XVII ARTango&Jazz Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival – dal 26 settembre al 4 ottobre 2026Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel sarà ospite al Lucca Film Festival dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, durante la...

Leggi anche: Dal 2 al 9 agosto al via il Lucania Film Festival: atteso a Pisticci il Sudario dei bambini palestinesi

Temi più discussi: Sabato 25 luglio la grande musica internazionale accende il Prep Riccione Summer Jazz 2026; Il festival Milano la Città Che Sale; Al Locomotive Jazz Festival in Salento Marina Rei, Joe Barbieri, Bungaro e Tiromancino; NORBA JAZZ FESTIVAL a Conversano (Nel Gioco del Jazz)- Dal 30 luglio al 14 agosto KARIMA, JOEY CALDERAZZO e Selma Hernandes, in arte SELMAH.

Gran finale per il Festival del Jazz @iamlp salirà sul palco di P. Europa il 4 agosto alle 21:30 Con oltre 3 miliardi di stream, hit mondiali come Lost On You, tour sold out, L.P. pronta a infiammare La Spezia Per info: laspeziajazzfestival.it/artisti @Co x.com

Dal 4 agosto al 5 settembre al via il XVII ARTango&Jazz FestivalIGLESIAS - Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale del Sulcis Iglesiente. Dal 4 agosto al 5 settembre prende vita ... lopinionista.it

Festival (non necessariamente musicali) per cui vale la pena viaggiare? reddit

Festival Internazionale Jazz prosegue fino al 4 agosto a La SpeziaMilano, 17 lug. (askanews) – Prosegue fino al 4 agosto alla Spezia, la 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, il più antico festival musicale italiano dedicato al genere diven ... askanews.it