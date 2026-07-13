Dal 2 al 9 agosto al via il Lucania Film Festival | atteso a Pisticci il Sudario dei bambini palestinesi
Nelle città di Pisticci, Matera e Tolve dal 2 al 9 agosto si terranno gli eventi della 27esima edizione del Lucania Film Festival 2026: tra i tanti ospiti anche il nostro direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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