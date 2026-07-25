Oggi è stata consegnata la targa di ‘Bottega Storica’ alla Pizzeria Giuseppe, situata in via Carlo Mayr. L’attività, aperta dal 1945, è considerata un punto di riferimento nel centro cittadino per residenti e visitatori. La consegna si è svolta in occasione del riconoscimento ufficiale, che include l’iscrizione nell’Albo comunale delle botteghe storiche. La pizzeria è stata premiata per il lavoro e la dedizione nel tempo.

È stata consegnata oggi la targa di ‘ Bottega Storica ’ alla Pizzeria Giuseppe di via Carlo Mayr, storica attività del centro punto di riferimento per cittadini e turisti, riconosciuta giovedì e inserita nell’Albo comunale delle botteghe storiche. A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore Francesco Carità, che ha portato le congratulazioni del sindaco Alan Fabbri e incontrato i titolari dell’attività, simbolo della tradizione gastronomica ferrarese da intere generazioni. Fondata nel 1945 da Giuseppe Seghieri, originario della Toscana, la pizzeria rappresenta una delle realtà storiche del commercio cittadino con le sue pizze al padellino e la farinata di ceci, tagliate a fette e servite su fogli di carta, con l’inconfondibile profumo del forno a legna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal 1945 i ‘signori’ del gusto. Pizzeria Giuseppe è Bottega storica: "Premiati lavoro e dedizione"

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