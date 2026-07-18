Qualche giorno dopo aver partecipato come ospite a un concerto a San Siro, un’artista è stata vista in una pizzeria storica di Carrara. La cantante ha scattato una foto con la titolare, simbolo del locale e del commercio locale. La visita è avvenuta giovedì, quando ha assaggiato la pizza considerata un’istituzione della città. La cantante è stata fotografata insieme alla proprietaria del locale, che ha condiviso il momento sui social.

Carrara, 18 luglio 2026 – Proprio alcuni giorni fa era salita sul palco a San Siro, come artista ospite del concerto di Sfera Ebbasta. Nella giornata di giovedì è passata da Carrara, dove ha assaggiato la pizza che è una vera istituzione della città. Avvistata nella città del marmo Elodie. La cantante, tra le più conosciute della scena pop italiana degli ulitmi anni, ha provato la pizza e la torta di ceci (che qui si chiama calda calda) di Tognozzi dalla Franca, storica pizzeria, esercizio simbolo del commercio di Carrara, attiva da decenni. E la foto postata sui social della stessa pizzeria è quella che ritrae Elodie e la stessa Franca, un mito per generazioni, avendo sfamato con le sue creazioni la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Elodie.

© Lanazione.it - C’è Elodie nella storica pizzeria: la foto con la titolare simbolo del commercio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in GiapponeElodie ha condiviso sui social una foto che mostra un bacio con Franceska Nuredini, confermando così la relazione tra le due.

Elodie rende ufficiale la relazione con Franceska Nuredini e pubblica la foto del primo bacio su InstagramElodie ha condiviso su Instagram una foto del primo bacio con Franceska Nuredini, confermando così la loro relazione.

Argomenti più discussi: Carrara, c’è Elodie: anche lei stregata dalla pizza della Franca. Selfie, sorrisi e l’assaggio della specialità della casa; Elodie e Franceska Nuredini, gli sguardi a San Siro fanno impazzire i fan: Dopo di te, mai più nessuna; Robert De Niro arriva a Roma per presentare il restauro di ‘Novecento’ di Bertolucci; Teddy Reno, 100 anni da leggenda: la fuga dalla guerra, il successo (triplo) e l’amore infinito con Rita Pavone.

Oggi c'è una domanda! reddit

Elodie e la dedica di Franceska Nuredini, che non ha bisogno di paroleNessuna parola, nessuna frase a effetto, solo una foto in bianco e nero, condivisa tra le Storie di Instagram. Ad accompagnare lo scatto, un cuore bianco: così Franceska Nuredini ha deciso di ... iodonna.it