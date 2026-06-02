Dove si trasmette la memoria storica del gusto

Da linkiesta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il testo tratta di come il gusto e la memoria storica legati al cibo siano trasmessi e rappresentati. Viene evidenziato che il modo in cui il pubblico vede e ascolta le storie legate al cibo contribuisce a mantenere vivo il ricordo di tradizioni e sapori. Non vengono forniti dettagli specifici su mezzi o piattaforme, ma si sottolinea l'importanza di questa trasmissione nel tempo.

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In un mondo in cui il grande pubblico, noi tutti, vediamo il cibo rappresentato, raccontato, cucinato e mangiato in tv, o più ancora sui social, moltiplicato dall’articolo della rivista di settore o dal reel mordi e fuggi, sopravvive ancora l’eredità di ricordi ed emozioni familiari legati al cibo? Il ricettario della nonna è un’espressione ormai datata o in qualche casa possiamo ancora ritrovarlo vivo? Se andiamo a leggere le biografie degli chef, spesso affermati e di successo, una mamma che cucina e prima ancora una nonna le troviamo di frequente. Anche qui, ammesso che non si tratti di biografie un po’ romanzate, siamo comunque... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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