Dagli autovelox un incasso di 8,3 milioni

Nel 2025, i comuni dell'Umbria hanno incassato più di 8,1 milioni di euro dalle sanzioni per eccesso di velocità rilevato con autovelox, telelaser e altri sistemi di controllo. La maggior parte di questa cifra deriva dalle multe comminate tramite autovelox, secondo quanto riportato. I dati includono tutte le sanzioni secondo l’articolo 142 del Codice della strada. Nessun altro dettaglio sui singoli enti o sulle modalità di riscossione.

Nel 2025 in Umbria i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da sanzioni per la velocità accessiva effettuati con autovelox, tutot o telelaser (articolo 142 del Codice della strada ) per un importo di oltre 8,1 milioni di euro. E’ quanto emerge dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici. Se a questo importo si sommano anche quelli dichiarati dalle amministrazioni provinciali (oltre 284mila euro), la cifra complessiva supera i 8,3 milioni di euro. Partendo dunque dall’analisi delle sanzioni dei comuni umbri che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Foligno, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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