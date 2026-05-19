Autovelox sulla Cervese oltre 5mila violazioni in 6 mesi e un incasso di 1,1 milioni | Diminuiti gli incidenti

Tra ottobre 2025 e aprile 2026, un sistema di rilevamento automatico della velocità installato sulla via Cervese ha registrato 5.281 infrazioni. La maggior parte delle multe sono state emesse nel tratto immediatamente dopo la stazione di rifornimento di Pioppa. Durante lo stesso periodo, l’incasso totale derivante dalle sanzioni ha superato i 1,1 milioni di euro. Secondo le autorità, in questo arco di tempo si sono verificati meno incidenti rispetto ai periodi precedenti.

Sono state 5.281 le violazioni accertate dal dispositivo automatico di rilevamento della velocità installato sulla via Cervese, nel tratto successivo alla stazione di rifornimento di Pioppa, nel periodo compreso tra ottobre 2025 e aprile 2026. È quanto emerge dalla risposta fornita dall’assessore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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