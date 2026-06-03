A Firenze, i controlli con autovelox hanno prodotto un incasso record, nonostante una diminuzione generale delle multe stradali a livello nazionale. La città si conferma prima in Italia per i ricavi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità, anche in un contesto di calo complessivo delle contravvenzioni. I dati indicano che le entrate derivanti dai controlli di velocità sono state le più alte del paese.

FIRENZE – Una contrazione generalizzata a livello nazionale che tuttavia non scalza il capoluogo toscano dal vertice della classifica italiana per i guadagni derivati dai controlli di velocità. Le multe stradali con autovelox registrano una battuta d’arresto in Italia nel corso del 2025, evidenziando un calo complessivo dell’8,9% rispetto all’anno precedente. I dati emergono dall’analisi del Codacons, basata sulle rendicontazioni che le amministrazioni comunali hanno presentato al ministero dell’interno. Nonostante la flessione registrata in molti grandi centri urbani, il territorio fiorentino si conferma l’area con i proventi più elevati.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Multe stradali e autovelox, a Firenze l’incasso record

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