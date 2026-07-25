Da Treviglio a Bergamo nonostante il divieto | arrestata 44enne

Da ecodibergamo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 44 anni, sottoposta all’obbligo di dimora a Treviglio, è stata arrestata a Bergamo nonostante il divieto. La donna era stata più volte trovata nella città senza autorizzazione. Il Tribunale ha deciso di revocare la misura cautelare e ha disposto il suo trasferimento in carcere.

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LA MISURA CAUTELARE. La donna, sottoposta all’obbligo di dimora a Treviglio, era stata più volte rintracciata a Bergamo. Il Tribunale ha disposto il carcere. Una donna di 44 anni, originaria di Treviglio, è stata arrestata dai carabinieri e condotta in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare a suo carico. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 44enne, gravemente indiziata di una serie di reati contro il patrimonio, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nonostante i controlli e gli ammonimenti ricevuti, la donna sarebbe stata rintracciata più volte a Bergamo, pur avendo l’obbligo di rimanere nel Comune di Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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