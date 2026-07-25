Tra fine ottobre e inizio novembre dello scorso anno, a Ferrara sono state girate alcune scene del film francese ‘Un peu avant minuit’ del regista Nicolas Pariser. Ora, il film è stato selezionato per partecipare alla sezione in gara a Venezia a settembre. La città emiliana si conferma così come location privilegiata per produzioni di grande livello nel cinema d’autore.

Ferrara si conferma set ideale per il grande cinema d’autore: tra fine ottobre e inizio novembre dello scorso anno la città estense ha ospitato le riprese di ‘Un peu avant minuit’ del regista francese Nicolas Pariser. La pellicola verrà proiettata a settembre nel prestigioso concorso principale dell’83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In città, il set ha coinvolto luoghi iconici come palazzo dei Diamanti, la Pinacoteca nazionale, piazza Ariostea, via delle Volte, corso Ercole I d’Este, piazza Trento e Trieste, via Padiglioni e lo spazio di fronte all’hotel De’ Prati. All’interno del palazzo municipale è stato inoltre adattato scenograficamente l’ufficio del vicesindaco per diventare parte integrante del racconto cinematografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Da Ferrara a Venezia, ‘Un peu avant minuit’ in gara a settembre

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