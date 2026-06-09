Dove vedere in tv Olimpia Milano-Venezia Finale Serie A basket 2026 | orari da gara-1 a gara-5 canale in chiaro streaming

La finale della Serie A di basket 2026 tra Olimpia Milano e Venezia si svolgerà in cinque gare. Le partite si giocheranno tra aprile e maggio, con orari e date ancora da definire. La prima gara sarà trasmessa in diretta su un canale in chiaro e disponibile anche in streaming. Le successive partite si disputeranno nelle location di entrambe le squadre, con eventuali turni di recupero. La programmazione completa sarà comunicata nelle prossime settimane.

Olimpia EA7 Emporio Armani Milano contro Umana Reyer Venezia, la finale inedita. Certo, c’erano già stati alcuni confronti playoff in passato, il più recente dei quali nel 2021 a cavallo delle ultime Final Four di Eurolega giocate dall’EA7, ma mai c’era stata la sfida che assegna il titolo con queste due squadre una di fronte all’altra. Per l’Olimpia percorso da terza classificata in stagione regolare con un record di 20-8, mentre la Reyer ha chiuso da quarta con 19-9. A saltare, però, sono state le prime due della regular season, Virtus Bologna (contro gli orogranata) e Brescia (contro i biancorossi). Milano ha chiuso in tre partite la serie con Reggio Emilia e in quattro quella contro la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ascolti Basket in TV, Gara 1 Semifinali: Germani Brescia - Olimpia Milano (TA Cielo + Sky e Sky Go) 72.000* + 22.000* = 94.000* Virtus Bologna - Reyer Venezia (Sky e Sky Go) 33.000* * 20:30 - 22:30 x.com

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