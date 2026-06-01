Virtus reazione da scudetto in gara 2 | Venezia travolta semifinale sull' 1-1

Notizia in breve

La Virtus Olidata Bologna ha battuto Venezia 98-79 in gara 2 della semifinale playoff LBA, dominando l'intera partita. La squadra ha preso subito il comando e mantenuto il vantaggio fino alla sirena. Venezia ha tentato di reagire, ma senza successo. La serie è ora sull’1-1.