Questa settimana, l’oroscopo segnala che alcune persone devono imparare a essere più selettive, mentre altre sono pronte a riprendersi. Chi deve ricordarsi del proprio valore e chi ha molte strade aperte davanti si troveranno a riflettere su queste situazioni. Le previsioni sono state fornite da Francesca Tumiati e si concentrano su cambiamenti e decisioni importanti per i vari segni zodiacali.

D a chi deve ricordarsi quanto vale a chi ha davanti a sé tante strade che si stanno aprendo. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È arrivato il momento di mettere a fuoco la vostra relazione. Si accende un’energia pronta a favorire un salto di qualità. Parola chiave della settimana: costruire. Toro 20 aprile – 20 maggio Non sempre la prudenza è una virtù. A volte è solo paura travestita da buon senso. Siete pronti a far crescere qualcosa di nuovo? Parola chiave della settimana: fiducia. Leggi anche › Il Tema Natale di Natalia Ginzburg, Cancro forte e tenace Gemelli 21 maggio – 21 giugno Avete presente quando si aprono troppe finestre sul computer e all’improvviso tutto si confonde? Non fate lo stesso con la vostra vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

© Iodonna.it - Da chi deve imparare ad essere più selettivo a chi è finalmente pronto alla riscossa. L’oroscopo della settimana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il mondo non rispetta chi è sempre accessibile

Notizie e thread social correlati

Da chi è finalmente pronto a brillare a chi deve smettere di essere prigioniero del passato. L’oroscopo della settimanaL'oroscopo della settimana invita a superare le paure legate al passato e a lasciarsi alle spalle vecchie convinzioni.

Da chi torna a fluire dopo una fase più trattenuta a chi deve imparare a lasciare andare. L’oroscopo della settimanaQuesta settimana l’oroscopo si concentra su persone che cercano di liberarsi da situazioni ripetitive e su coloro che devono accogliere cambiamenti...

Argomenti più discussi: Vigilanza Privata: la security deve imparare il linguaggio dell’ inclusione; Hollywood deve imparare da Odissea? Il successo di Nolan riapre il dibattito sulla CGI e sul cinema vero; DNews: il vino deve imparare a parlare ai giovani; Valentina Bivona al Lamezia Film Fest: Marta sceglie la verità invece di una bella bugia.

Di veri amici ce ne sono pochi. Chi vuole amici veri, lui per primo deve imparare ad ascoltare, a mettersi nei panni dell’altro, ad essere disponibile, a far fuori i pregiudizi, a cambiare idea, ad aiutare concretamente l’altro che ha bisogno.Vedrà la sua vita riempi x.com