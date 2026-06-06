L'oroscopo della settimana invita a superare le paure legate al passato e a lasciarsi alle spalle vecchie convinzioni. Si rivolge a chi deve affrontare un cambiamento interiore importante e a chi si trova ancora ancorato a certezze ormai superate. La lettura suggerisce di lasciarsi alle spalle momenti di stasi e di aprirsi a nuove prospettive, favorendo un percorso di crescita personale.

D a chi non deve restare pietrificato nelle vecchie certezze a chi deve affrontare un passaggio interiore importante. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Non potete più rimandare. Da una parte sentite il bisogno di restare dove tutto è già sicuro, dall’altra sentite la trasformazione in atto. Parola chiave della settima: decidere. Toro 20 aprile – 20 maggio Siete radicati, costruiti per durare anche quando il mondo cambia ritmo e velocità. Non pietrificatevi però nelle vecchie certezze. Parola chiave della settima: sciogliere. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Giugno apre una fase di rinascita luminosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi è finalmente pronto a brillare a chi deve smettere di essere prigioniero del passato. L’oroscopo della settimana

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