Questa settimana l’oroscopo si concentra su persone che cercano di liberarsi da situazioni ripetitive e su coloro che devono accogliere cambiamenti imprevisti. Alcuni desiderano interrompere schemi consolidati, mentre altri devono imparare a lasciar andare ciò che non può essere controllato. Le previsioni indicano un periodo di transizione, con momenti di riflessione e nuove possibilità in arrivo per diversi segni zodiacali.

D a chi non vuole più roteare sulle stesse problematiche a chi deve lasciare spazio per l’inaspettato. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Cosa state preparando con impazienza? Quando camminate lasciate una scia di energia che non vuole restare imbrigliata. Parola chiave della settimana: cautela. Toro 20 aprile – 20 maggio Cosa siete disposti a lasciare, rilanciando voi stessi? Il mondo accelera, e voi lo percepite con un lieve sussulto. Parola chiave della settimana: evolversi. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Cosa contiene la vostra premura? Dove volete arrivare? Non volete più roteare sulle stesse problematiche.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi torna a fluire dopo una fase più trattenuta a chi deve imparare a lasciare andare. L’oroscopo della settimana

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