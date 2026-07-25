Il ministro dello Sport e il presidente del Senato hanno commentato la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale di calcio. La decisione, annunciata recentemente, ha attirato l’attenzione della politica, con richieste di commento da parte di un’agenzia di stampa. Pirlo è stato scelto per guidare la squadra in vista delle competizioni future, e le dichiarazioni pubbliche si sono concentrate sulla speranza di risultati positivi. La sua nomina ha suscitato reazioni da parte di diverse istituzioni politiche.

Dal ministro dello Sport Andrea Abodi al presidente del Senato Ignazio La Russa, la scelta di Andrea Pirlo come Ct della Nazionale finisce sotto i riflettori della politica, complice anche la richiesta di commenti da parte dell’agenzia di stampa Adnkronos. La decisione viene vissuta come una scommessa, ma per chi ha a cuore i colori azzurri non può che essere accompagnata dall’auspicio che sia vincente. La Russa: «Il rischio che Pirlo sia un’altra scommessa c’è». “Non ho volutamente commentato perché ho amicizia per Malagò e molto rispetto per Leonardo e Maldini, ma il rischio che dopo Ventura e Gattuso sia un’altra scommessa, speriamo e sottolineiamo vincente, c’è”, ha detto il presidente del Senato, per il quale “l’unica cosa sicura era che non poteva essere né Guardiola né Ancelotti, quello mi è sembrato un po’ una presa in giro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Abodi a La Russa, la Nazionale e la “scommessa Pirlo”: «Speriamo sia vincente»

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