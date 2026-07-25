cus more nella top 10 internazionale

Notizia in breve

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha raggiunto la top 10 internazionale agli Eusa Games 2026 con il progetto Unimore Cus MoRe, alla sua prima partecipazione ufficiale. La competizione ha visto coinvolti atleti universitari provenienti da vari paesi. L’università ha ottenuto risultati significativi, segnando un record per la sua presenza agli eventi sportivi europei dedicati agli studenti. La partecipazione si è conclusa con un risultato di rilievo nel contesto internazionale.