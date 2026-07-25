Cus MoRe nella top 10 internazionale
L’Università di Modena e Reggio Emilia ha raggiunto la top 10 internazionale agli Eusa Games 2026 con il progetto Unimore Cus MoRe, alla sua prima partecipazione ufficiale. La competizione ha visto coinvolti atleti universitari provenienti da vari paesi. L’università ha ottenuto risultati significativi, segnando un record per la sua presenza agli eventi sportivi europei dedicati agli studenti. La partecipazione si è conclusa con un risultato di rilievo nel contesto internazionale.
L’ Università di Modena e Reggio Emilia, attraverso il progetto Unimore Cus MoRe, conclude la sua prima, storica partecipazione agli Eusa Games 2026 di Pallavolo Maschile con una vittoria limpida e autorevole: nella finale per il 9°-10° posto, la selezione universitaria supera l’Università di Valencia con un perentorio 3-0 (25-18, 25-19, 25-17), chiudendo il torneo con un bilancio complessivo di 4 vittorie e soltanto 2 sconfitte, ed un piazzamento che vale più del numero in classifica. Il 9° posto finale assume un valore ancora maggiore valorizzando il percorso affrontato dagli studenti-atleti Unimore Cus MoRe: la squadra emiliana è stata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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