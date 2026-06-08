Flavio Cobolli ha raggiunto la top 10 del ranking ATP, consolidando un trend positivo nel tennis italiano. Negli ultimi sette anni, cinque giocatori italiani sono entrati nella storia del circuito professionistico. La notizia segna un ulteriore passo avanti per il movimento tennistico nazionale, che da tempo si afferma sui palcoscenici internazionali. La crescita degli atleti italiani continua con risultati di rilievo, rafforzando la presenza nel circuito maschile.

Un movimento tennistico quello italiano che non sorprende più ma che diventa invece una certezza. Negli ultimi sette anni 5 gli italiani ad entrare nella storia del tennis Vedere Flavio Cobolli giocarsi il suo primo Slam sul Philippe-Chatrier non è stato soltanto il coronamento di un percorso personale fatto di sacrifici, crescita e talento. È stata anche l’ennesima fotografia di untennis italiano che continua a vivere una delle stagioni più floride della sua storia. La finale raggiunta dal romano a Parigi conferma,infatti, come il movimento azzurro abbia ormai compiuto il definitivo salto di qualità: non più una realtà capace di regalare sporadiche soddisfazioni, ma una presenza costante ai vertici del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Flavio Cobolli entra nella top 10 Atp

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Flavio Cobolli breaks into the top 10 - Can it inspire him to French Open win over Alexander Zverev

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