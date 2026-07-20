Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis | l’azzurro entra nella top-10 alltime per le settimane da n1 del mondo

Jannik Sinner ha raggiunto le 50 settimane complessive come numero uno del mondo, entrando nella top-10 di tutti i tempi per il maggior numero di settimane da leader del ranking ATP. Con questa conquista, l’italiano supera molti altri giocatori e si conferma tra i più longevi al vertice del tennis maschile. La sua posizione si conferma stabile dopo le recenti competizioni sulla terra battuta.

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano e internazionale. Con l’aggiornamento del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino ha inaugurato la sua 81ª settimana complessiva al numero uno del mondo, raggiungendo un nuovo traguardo di assoluto prestigio: è entrato nella top-10 di tutti i tempi per permanenza in vetta alla classifica mondiale, superando definitivamente l’australiano Lleyton Hewitt, fermo a quota 80 settimane. L’ennesimo primato arriva a coronamento di un periodo di straordinaria continuità. Reduce dal secondo titolo consecutivo conquistato sui prati di Wimbledon, Sinner si conferma il punto di riferimento del circuito maschile, consolidando una leadership che, settimana dopo settimana, assume contorni sempre più storici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis: l’azzurro entra nella top-10 alltime per le settimane da n.1 del mondo

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INCREDIBLE scenes as Jannik Sinner retains the Gentlemen's Singles Title! | Wimbledon 2026

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