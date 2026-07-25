Cucina e teatro per crescere e sentirsi parte della comunità

Un progetto chiamato ConosciAMOci, promosso dalla Fondazione Opera Don Calabria per il Sociale ETS, utilizza un laboratorio teatrale e una cucina attrezzata per favorire l’inclusione di persone con disabilità. L’obiettivo è offrire fiducia, autonomia e momenti di socialità attraverso attività pratiche e condivise. Il progetto si svolge presso il Centro Perez e mira a coinvolgere i partecipanti in esperienze che rafforzano il senso di comunità e di appartenenza.

Un laboratorio teatrale e una cucina attrezzata possono restituire fiducia, autonomia e occasioni di socialità a persone con disabilità. Sono gli obiettivi e i pilastri del progetto ConosciAMOci, promosso dalla Fondazione Opera Don Calabria per il Sociale ETS e realizzato al Centro Perez. L’iniziativa è nata per sostenere persone con esiti di gravi cerebrolesioni, ictus, tumori cerebrali o patologie neurodegenerative, offrendo percorsi capaci di valorizzare le capacità residue e favorire una migliore qualità della vita. Il laboratorio teatrale ha coinvolto venti utenti in un percorso di venti incontri, durante i quali esercizi di movimento, improvvisazione e lavoro di gruppo hanno favorito la comunicazione, l’espressione delle emozioni e il rafforzamento delle relazioni personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Young Divine Doctor Descends Mountain, Enters Wrong Home, Saves Heiress, Adopted By Rich Family

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