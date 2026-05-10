Crescere un figlio tra servizi insufficienti e sensi di colpa così le mamme di Palermo fanno rete per non sentirsi sole

Da palermotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, molte mamme si uniscono per condividere le difficoltà legate alla crescita dei figli, spesso aggravate da servizi insufficienti e sensi di colpa. Queste donne si organizzano in reti di supporto per affrontare insieme le sfide quotidiane, cercando di non sentirsi sole in un percorso che può essere complesso e faticoso. La loro esperienza riflette il vissuto di tante madri che, tra notti insonni e cambiamenti personali, cercano un punto di riferimento.

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Diventare madri è sempre un passaggio profondo, quasi una seconda nascita. Come racconta Charlize Theron in “Tully”, a volte è anche una trasformazione silenziosa e faticosa, fatta di notti insonni, identità che cambiano e fragilità che emergono quando nessuno guarda. Farlo a Palermo è.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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