Inclusione linguistica e teatro | a Perugia una serata per far crescere la comunità

Notizia in breve

A Perugia, una serata di teatro ha riunito persone per promuovere l’inclusione linguistica. L’evento è stato organizzato da Mikaela Cappucci e dall’associazione Arca di Noè, con l’obiettivo di sostenere la Scuola di Italiano delle Donne. Durante la serata, sono state messe in scena performance teatrali che coinvolgono la comunità locale, creando uno spazio di confronto e integrazione attraverso l’arte.