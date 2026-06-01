Inclusione linguistica e teatro | a Perugia una serata per far crescere la comunità
A Perugia, una serata di teatro ha riunito persone per promuovere l’inclusione linguistica. L’evento è stato organizzato da Mikaela Cappucci e dall’associazione Arca di Noè, con l’obiettivo di sostenere la Scuola di Italiano delle Donne. Durante la serata, sono state messe in scena performance teatrali che coinvolgono la comunità locale, creando uno spazio di confronto e integrazione attraverso l’arte.
A Perugia il teatro sostiene l’inclusione. Mikaela Cappucci e Arca di Noè insieme per la Scuola di Italiano delle Donne. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, alle 21, all’Auditorium Santa Cecilia di Perugia con “L’importanza di lavarsi presto”, spettacolo comico-civico interpretato da Mikaela. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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