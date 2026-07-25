Le navi italiane nel Mar Rosso continueranno a pattugliare lo stretto di Bab el Mandeb, dopo gli attacchi degli Houthi. Il ministro della Difesa ha dichiarato che questa decisione serve a evitare un nuovo blocco delle rotte marittime. La presenza delle imbarcazioni italiane è mantenuta per contrastare la tattica del caos portata avanti dai pasdaran.

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai pasdaran”. Per questo, afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica, le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Bab el Mandeb, nonostante gli attacchi degli Houthi. “Aspides non è nata come una gita sociale: abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi, per mesi, si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere, a Hormuz, anche lo stretto di Bab el Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crosetto “Le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco”

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