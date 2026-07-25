crosetto le navi italiane restano nel mar rosso presto nuove armi a kiev

Notizia in breve

Le navi italiane continueranno a operare nel Mar Rosso, secondo il ministro della Difesa. Si prevede l'invio di nuove armi a Kiev in breve tempo. Il ministro ha dichiarato che Teheran mira al caos e che l’Italia non si ritira. Ha inoltre affermato che Mosca rappresenta un avversario e che alcune figure politiche fingono di non saperlo.