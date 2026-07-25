Crosetto Le navi italiane restano nel Mar Rosso Presto nuove armi a Kiev

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le navi italiane continueranno a operare nel Mar Rosso, secondo il ministro della Difesa. Si prevede l'invio di nuove armi a Kiev in breve tempo. Il ministro ha dichiarato che Teheran mira al caos e che l’Italia non si ritira. Ha inoltre affermato che Mosca rappresenta un avversario e che alcune figure politiche fingono di non saperlo.

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Il ministro della Difesa: “Teheran vuole il caos, non ci ritiriamo. Mosca un avversario, Conte e Vannacci fingono di non saperlo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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