Crosetto Le navi italiane restano nel Mar Rosso Presto nuove armi a Kiev
Le navi italiane continueranno a operare nel Mar Rosso, secondo il ministro della Difesa. Si prevede l'invio di nuove armi a Kiev in breve tempo. Il ministro ha dichiarato che Teheran mira al caos e che l’Italia non si ritira. Ha inoltre affermato che Mosca rappresenta un avversario e che alcune figure politiche fingono di non saperlo.
Il ministro della Difesa: “Teheran vuole il caos, non ci ritiriamo. Mosca un avversario, Conte e Vannacci fingono di non saperlo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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