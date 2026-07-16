Il presidente ucraino ha licenziato il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, provocando proteste in diverse città. In alcune piazze si sono radunate migliaia di persone che si oppongono alla decisione, considerando il ministro una figura importante. Le manifestazioni si sono svolte senza incidenti significativi e continuano ad attirare l’attenzione pubblica. La rimozione del ministro ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti politici.

Grandi proteste sono scoppiate in diverse città ucraine contro la rimozione del popolare ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. A Kiev centinaia di persone si sono riunite in una piazza del centro, sventolando bandiere ucraine e dell’Ue e scandendo slogan contro Volodymyr Zelensky come “ vergogna ” e “riportate Fedorov”, dopo che ieri il ministro aveva annunciato le proprie dimissioni nell’ambito di un ampio rimpasto di governo ordinato dal presidente. Al posto di Fedorov sarà nominato ministro della Difesa il ministro degli Interni uscente, Ihor Klymenko che potrebbe tuttavia non poter contare sui voti necessari alla Rada, come anticipano deputati del partito al potere Servitore del popolo citati da diverse fonti giornalistiche attendibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zelenesky licenzia il popolare ministro della Difesa Fedorov: migliaia di persona in piazza contro la decisione del presidente ucraino

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