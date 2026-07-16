Il presidente ucraino ha licenziato il ministro della Difesa, in un rimpasto di governo. La decisione avviene nonostante richieste di mantenere l’incarico da parte di partner internazionali e della società civile. Nessun dettaglio sulle motivazioni ufficiali, ma la mossa ha sorpreso alcuni osservatori. La nomina del nuovo ministro non è ancora stata annunciata. La rimozione si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nel governo.

Volodymyr Zelensky ha rimosso dall’incarico il popolare ministro della Difesa ucraino –nell’ambito di un ampio rimpasto di governo– nonostante gli appelli dei partner internazionali e della società civile affinché mantenesse il posto. In un post su Telegram, Mykhailo Fedorov ha annunciato che lascerà il suo incarico, sottolineando quanto servire il popolo ucraino sia stato per lui un «grande onore». I suoi sei mesi in carica hanno coinciso con un netto miglioramento della posizione dell’ Ucraina sul campo di battaglia. Kiev ha colpito ripetutamente le raffinerie di petrolio russe con droni a lungo raggio, mettendo in imbarazzo Vladimir Putin e causando carenze di carburante in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Metropolitanmagazine.it - Zelensky ha rimosso dal suo incarico il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zelensky ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto

Notizie e thread social correlati

Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso il ministro della Difesa, come conseguenza di un rimpasto di governoIl presidente ucraino ha rimosso il ministro della Difesa in seguito a un rimpasto di governo, che ha portato anche alle dimissioni della prima...

Russia, chi è Mykhailo Fedorov: l'uomo che sta salvando l'UcrainaMykhailo Fedorov, 34 anni, è diventato ministro della Difesa dell’Ucraina all'inizio dell'anno, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile della...

Temi più discussi: Zelensky ha rimosso il ministro che ha trasformato la guerra contro la Russia; Ucraina, Up: Fedorov rimosso da ministro della Difesa per il costante conflitto con il generale Syrsky; Il ministro della Difesa ucraino si dimette.; L'UE sta riscrivendo la formula della transizione verde.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso Mykhailo Fedorov dalla Difesa dopo sei mesi, aprendo un nuovo fronte nel rimpasto di governo. L’ex ministro ha rivendicato 22 risultati su droni, Starlink, appalti e sistemi Patriot. #Ucraina x.com

È stato un grande onore servire il popolo ucraino come Ministro della Difesa. Il messaggio di addio di Mykhailo Fedorov mentre si dimette reddit

Zelensky destituisce il ministro della Difesa Fedorov, la società civile si mobilitaMykhailo Fedorov lavora alla trasformazione digitale dell'Ucraina dal 2019 ed è molto noto agli ucraini per aver snellito la burocrazia e innovato le tecnologie. Le ragioni della decisione di Zelensky ... msn.com

Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso il ministro della Difesa, come conseguenza di un rimpasto di governoIl presidente ucraino Volodymyr Zekensky ha rimosso in maniera inaspettata il ministro della Difesa, Mychajlo Fedorov: è una delle principali conseguenze del nuovo rimpasto di governo voluto da Zekens ... ilpost.it