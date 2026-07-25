Il ministro della Difesa ha affermato che l’Italia non può abbandonare il Mar Rosso, sottolineando l’impossibilità di lasciare questa area strategica. In merito agli Houthi, ha consigliato di evitare la tattica del caos tipica dei gruppi paramilitari. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a La Repubblica, in cui ha evidenziato come le decisioni di politica estera siano frutto di strategie e valutazioni precise.

La politica estera non è una partita a Risiko e le scelte che un governo mette in campo sono frutto di strategie, riflessioni, posizioni. Nell’intervista rilasciata a La Repubblica, che parte dal paragone con altre scelte fatte da altre nazioni, il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde con decisione. Sembra proprio voler rimarcare che il tempo del “facciamo quello che fanno gli altri” visto in tanti Esecutivi che hanno guidato l’Italia in passato è ormai una storia lontana anni luce. Crosetto ricorda al giornalista della Repubblica che «Aspides non è nata come una gita sociale: abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Crosetto: “L’Italia non può lasciare il Mar Rosso”. E sugli Houthi: “Evitare la tattica del caos dei pasdaran”

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