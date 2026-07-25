Crisi pesca in Sicilia 8 associazioni chiedono in ARS misure a sostegno del settore la denuncia | Siamo in fallimento - VIDEO

Otto associazioni siciliane nel settore della pesca hanno inviato una richiesta all'Assemblea Regionale Siciliana, denunciando che molte imprese e marittimi sono in fallimento. La crisi ha portato molte marinerie a una situazione di difficoltà estrema, con imprese che non riescono più a sostenere i costi. La richiesta riguarda l’adozione di misure straordinarie per sostenere il comparto in crisi.

Otto associazioni siciliane rappresentanti del settore della pesca hanno denunciato la grave crisi che sta investendo le marinerie, le imprese e i marittimi rivolgendosi direttamente all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per chiedere misure straordinarie a sostegno del comparto. Tra queste, anzitutto l'urgente rifinanziamento del 'Fondo regionale di Solidarietà' per garantire liquidità alle imprese, quindi l'adozione di politiche sistematiche che supportino i redditi, e autorizzino a investimenti mirati per puntare a sostenibilità e competitività. Dalle sponde del Mar Mediterraneo, un pescatore lampedusano denuncia: "Le marinerie sono in fallimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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