Caro-carburanti in Sicilia Schifani | Via libera dell' Ars a emendamento che stanzia 30 milioni per contributi ad autotrasporto agricoltura e pesca

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento proposto dal governo regionale che destina 30 milioni di euro a favore di autotrasporto, agricoltura e pesca. La misura prevede contributi finanziari destinati a sostenere queste categorie economiche, con l'obiettivo di alleviare le difficoltà legate ai costi dei carburanti. La decisione è stata presa durante la sessione dell'assemblea, con un voto favorevole della maggioranza dei presenti.

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«L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento di iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Ringrazio i parlamentari siciliani, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato che testimonia la fattiva e concreta attenzione delle istituzioni regionali verso settori messi in difficoltà dal caro-carburanti».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro-carburanti in Sicilia, Schifani: «Via libera dell'Ars a emendamento che stanzia 30 milioni per contributi ad autotrasporto, agricoltura e pesca» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caro carburante, l'Ars approva l'emendamento: 30 milioni per autotrasporto, agricoltura e pescaApprovato un emendamento del governo regionale che prevede lo stanziamento di 30 milioni sotto forma di contributi per i settori dell'autotrasporto,... Caro carburante, 30 milioni di contributi a fondo perduto per autotrasporto, pesca e agricolturaContributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi... Temi più discussi: Caro carburanti, Confesercenti Sicilia: Inaccettabile aumento costo traghetti; Carburanti in Sicilia, pieno sempre più caro: gasolio a 2,055 euro e benzina a 1,896 euro al litro; Gasolio alle stelle, la Regione Siciliana risponde: 30 milioni alle imprese più colpite; Caro carburanti: dalla Regione Siciliana contributi ad autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Caro carburanti, l’Ars approva definitivamente gli aiuti. Abbate: Risposte immediate e tangibili per l’economia siciliana dlvr.it/TSWlRC x.com Caro-carburanti in Sicilia, Schifani: «Via libera dell'Ars a emendamento che stanzia 30 milioni per contributi ad autotrasporto, agricoltura e pesca»«L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento di iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per ... msn.com Caro traghetti per Sicilia, Sardegna e isole minori: aumenti fino al 30%Prezzi alle stelle per le rotte verso Sardegna e Sicilia nelle settimane centrali di agosto. Ecco la tabella dei prezzi tratta per tratta ... quifinanza.it