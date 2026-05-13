Il rimpasto in Sicilia non cambia la musica | nuovo ko del Governo Schifani all' Ars

In Sicilia, il governo guidato da Schifani ha subito una sconfitta in Aula durante una seduta pomeridiana. Si tratta del secondo insuccesso consecutivo dopo il rimpasto che non ha portato a cambiamenti significativi nella maggioranza. La votazione si è svolta oggi, senza che il risultato cambiasse rispetto alle precedenti occasioni. Questa vicenda si inserisce in un quadro di continui problemi politici per l'esecutivo regionale.

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Il recente rimpasto non risparmia al governo siciliano l’ennesimo scivolone all’Ars. Alla prima occasione il governo è stato nuovamente battuto oggi pomeriggio in Aula. Il ko della maggioranza arriva sull' articolo 1 del ddl stralcio della prima commissione che proponeva l’istituzione dell’indennità di carica per i presidenti dei Liberi consorzi comunali, le ex Province. L’opposizione aveva chiesto il voto segreto, grazie al quale, come da copione, i franchi tiratori del centrodestra - una decina - hanno potuto contribuire a impallinare la norma, bocciata per 30 voti a 20. Per il M5s è «la riprova che questa maggioranza esiste solo sulla carta e si conferma più spaccata che mai.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il rimpasto in Sicilia non cambia la musica: nuovo ko del Governo Schifani all'Ars ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicilia, corsa contro il tempo: rimpasto Schifani entro mercoledì? Cosa sapere Schifani deve completare il rimpasto della giunta siciliana entro mercoledì prossimo. Leggi anche: Rimpasto in Sicilia, Schifani rinvia: Faraoni quasi fuori, caos Dc Temi più discussi: All'Ars giurano i tre nuovi assessori regionali, ma Fratelli d'Italia torna a riflettere su Elvira Amata; Rimpasto Schifani, oggi il giuramento: ma Fratelli d’Italia resta divisa sul caso Amata; L’ardua impresa di Minardo; Sicilia. Rimpasto nella Giunta Schifani. Alla Sanità Caruso... E il taglio di 25 mln sui farmaci | Fedaiisf. Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Aspettando il rimpasto Rinviato il rimpasto della giunta Schifani. Ancora molti gli ostacoli nella maggioranza. Le ipotesi sulle conferme e le sostituzioni Seguiteci anche sul web --> tinyurl.com/3c6uhm49 x.com Il rimpasto in Sicilia non cambia la musica: nuovo ko del Governo Schifani all'ArsI franchi tiratori del centrodestra - una decina - hanno potuto contribuire a impallinare la norma, bocciata per 30 voti a 20 ... gazzettadelsud.it Il blitz di Schifani, il rimpasto-lampo in giunta per uscire dall'impasse: «Basta, chiudiamo oggi»Giornata campale a Palazzo d’Orléans: colloquio telefonico con Minardo poi il piano Convocata l’ingnara Faraoni (in pole fino all’ultimo c’era Cascio) Poi è il turno dell’ex-neo assessora al gruppo dc ... lasicilia.it