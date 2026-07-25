Crisi energia taglio accise e i 14 miliardi sbloccati dall'Ue per la transizione | il piano del governo

Il governo sta considerando di attivare il meccanismo delle accise mobili, un taglio temporaneo delle tasse sui carburanti. Questa misura potrebbe essere finanziata con l’aumento dell’IVA sul petrolio. Nel frattempo, l’Unione Europea ha sbloccato 14 miliardi di euro destinati alla transizione energetica. I prezzi dei carburanti sono in aumento e si valuta come intervenire per contenere i rincari.

Mentre i prezzi dei carburanti sono in risalita, il governo valutare di attivare il meccanismo delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'Iva sul petrolio. E intanto sul tavolo ci sono i 14 miliardi sbloccati dall'Ue in deroga ai vincoli del Patto di Stabilità, che si possono utilizzare per investimenti energetici e misure di transizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ACCISE, PATTO UE E PNRR: MELONI CERCA OSSIGENO MENTRE IL CONTO ESPLODE | GUIDO GENTILI

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