La Commissione UE apre alla flessibilità di spesa solo sull’energia green e il governo valuta lo stop al taglio delle accise
La Commissione Europea ha annunciato una maggiore flessibilità di spesa solo per le iniziative legate all’energia green. Il governo sta considerando di sospendere il taglio delle accise sui carburanti, che era stato previsto in risposta alla crisi energetica. La decisione arriva dopo settimane di attesa e richieste da parte dei Paesi membri per ottenere margini di manovra più ampi. La revisione riguarda esclusivamente le spese per le energie rinnovabili, mentre il resto delle misure resta invariato.
Dopo settimane di attesa, la Commissione Europea ha infine reso nota la sua risposta alle pressanti richieste dei Paesi membri per avere un maggior spazio di manovra nella risposta alla crisi energetica, con il rinnovo del taglio delle accise che dipendeva quasi consequenzialmente da essa. La risposta è arrivata, e le azioni concesse da Bruxelles non includono i sussidi per i tagli alle accise fin qui utilizzati in molti Paesi, Italia inclusa, con il governo di Giorgia Meloni che starebbe infatti valutando lo stop alla sospensione delle accise, in scadenza il 6 giugno. La risposta della Commissione. Partiamo però dalla (tardiva) risosta della Commissione. 🔗 Leggi su Panorama.it
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