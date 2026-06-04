La Commissione UE apre alla flessibilità di spesa solo sull’energia green e il governo valuta lo stop al taglio delle accise

Notizia in breve

La Commissione Europea ha annunciato una maggiore flessibilità di spesa solo per le iniziative legate all’energia green. Il governo sta considerando di sospendere il taglio delle accise sui carburanti, che era stato previsto in risposta alla crisi energetica. La decisione arriva dopo settimane di attesa e richieste da parte dei Paesi membri per ottenere margini di manovra più ampi. La revisione riguarda esclusivamente le spese per le energie rinnovabili, mentre il resto delle misure resta invariato.