L’Ue cede alle richieste dell’Italia | il governo avrà 14 miliardi in più per l’energia Ecco come potrà spenderli

L’Unione Europea ha approvato un aumento di 14 miliardi di euro per il governo italiano, destinati a misure nel settore energia. La decisione permette di incrementare i fondi disponibili, ma le modalità di utilizzo sono ancora da definire. Il nuovo stanziamento si aggiunge alle risorse già previste, offrendo maggiori possibilità di intervento nel settore. La ripartizione e le priorità di spesa saranno stabilite successivamente dalle autorità italiane.

Da Bruxelles – È una vittoria a metà quella ottenuta oggi dal governo italiano in Europa. Da settimane, l’esecutivo di Giorgia Meloni chiede a gran voce più flessibilità sulle norme comunitarie di bilancio così da investire più soldi nelle politiche energetiche, specialmente dopo il caro prezzi scatenato dalla guerra in Medio Oriente e che secondo l’Ocse ridurrà ulteriormente il tasso di crescita dell’economia italiana. Alla fine, quella flessibilità sarà concessa, ma con una serie di paletti che tagliano fuori molte misure su cui ha puntato o vorrebbe puntare il governo italiano, a partire dal taglio delle accise sui carburanti. Quanto avrebbe a disposizione il governo?. 🔗 Leggi su Open.online

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