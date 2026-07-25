Durante un'escursione, alcune giovani tedesche sono state colte da crisi di panico e non sono riuscite a proseguire. Il Soccorso alpino è intervenuto per assisterle. Nella stessa serata, due alpinisti polacchi sono rimasti bloccati in parete dopo aver perso traccia. Entrambi gli interventi sono stati effettuati senza feriti, ma con l’impiego di squadre specializzate.

BELLUNO - Due interventi del Soccorso alpino nella serata di ieri, 24 luglio. Il primo per due alpinisti polacchi usciti fuori traccia e in difficoltà, il secondo per un gruppo di giovani escursioniste tedesche colte da crisi di panico. Bloccati in parete Attorno alle 19.20 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione della parete ovest del Civetta, per una cordata in difficoltà. Due alpinisti polacchi, che stavano scalando la Via Solleder - Lettembauer, erano infatti usciti fuori traccia, si trovavano su roccia friabile e non erano più in grado di spostarsi. Falco li ha individuati a 2.890 metri di quota, ha fatto campo base al Rifugio Tissi lasciando a terra equipe medica e materiale, per poi riprendere quota. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crisi di panico durante l'escursione, ragazzine non sono in grado di proseguire: interviene il Soccorso alpino. Alpinisti bloccati in parete

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