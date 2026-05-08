Alpinisti restano bloccati in parete | salvati dopo una notte all’addiaccio

Tre alpinisti di nazionalità inglese sono stati recuperati dopo aver trascorso una notte all’addiaccio nelle Torri di Monzone, nel massiccio delle Alpi Apuane. L’incidente si è verificato durante un'escursione in parete, portando al loro blocco e alla necessità di interventi di soccorso. Le operazioni di salvataggio sono state concluse questa mattina, con il ritorno in sicurezza di tutte le persone coinvolte.

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FIVIZZANO – Si è conclusa con il salvataggio di tutti i protagonisti la drammatica odissea notturna che ha visto coinvolti tre alpinisti di nazionalità inglese sulle Torri di Monzone, nel massiccio delle Alpi Apuane. I tre erano rimasti bloccati in parete durante la fase di discesa in corda doppia lungo la via alpinistica Casa Vianello, impossibilitati a proseguire o a tornare indietro. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte di ieri, attivando una complessa macchina dei soccorsi coordinata dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Un ruolo cruciale nelle prime ore di buio è stato svolto dall’ elicottero...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Alpinisti restano bloccati in parete: salvati dopo una notte all’addiaccio Notizie correlate Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete: cresce l’ansiaMassa Carrara, 8 maggio 2026 – Momenti di apprensione per tre escursionisti inglesi rimasti bloccati sulla via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone,... In pellegrinaggio, restano bloccati a Capocastello: salvatiTempo di lettura: 2 minutiQuello che poteva trasformarsi in un pomeriggio drammatico è diventato una testimonianza di civiltà e solidarietà. Tutti gli aggiornamenti Recuperati i tre alpinisti bloccati in parete in LunigianaSono stati tutti recuperati i tre alpinisti inglesi rimasti bloccati in parete all'arrampicata delle Torri di Monzone, nel territorio di Fivizzano, in Lunigiana (Massa Carrara). (ANSA) ... ansa.it Alpinisti bloccati in parete durante la discesaFIVIZZANO : Allarme a mezzanotte per tre turisti inglesi in difficoltà sulle Apuane mentre affrontavano in corda doppia la discesa della via Casa Vianello ... toscanamedianews.it