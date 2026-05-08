Alpinisti restano bloccati in parete | salvati dopo una notte all’addiaccio
Tre alpinisti di nazionalità inglese sono stati recuperati dopo aver trascorso una notte all’addiaccio nelle Torri di Monzone, nel massiccio delle Alpi Apuane. L’incidente si è verificato durante un'escursione in parete, portando al loro blocco e alla necessità di interventi di soccorso. Le operazioni di salvataggio sono state concluse questa mattina, con il ritorno in sicurezza di tutte le persone coinvolte.
FIVIZZANO – Si è conclusa con il salvataggio di tutti i protagonisti la drammatica odissea notturna che ha visto coinvolti tre alpinisti di nazionalità inglese sulle Torri di Monzone, nel massiccio delle Alpi Apuane. I tre erano rimasti bloccati in parete durante la fase di discesa in corda doppia lungo la via alpinistica Casa Vianello, impossibilitati a proseguire o a tornare indietro. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte di ieri, attivando una complessa macchina dei soccorsi coordinata dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Un ruolo cruciale nelle prime ore di buio è stato svolto dall’ elicottero...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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