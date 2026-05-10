Cade durante escursione tra i boschi di Baronissi | 72enne salvato dopo un giorno dal Soccorso alpino

Un uomo di 72 anni è stato ritrovato questa mattina, 10 maggio, dopo essere scomparso ieri durante un'escursione nei boschi di Baronissi. Le ricerche sono state condotte dal Soccorso alpino della Campania, che ha trovato l'uomo e lo ha portato in salvo. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che avevano avviato le operazioni di ricerca immediatamente dopo la perdita di tracce.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui