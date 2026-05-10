Cade durante escursione tra i boschi di Baronissi | 72enne salvato dopo un giorno dal Soccorso alpino
Un uomo di 72 anni è stato ritrovato questa mattina, 10 maggio, dopo essere scomparso ieri durante un'escursione nei boschi di Baronissi. Le ricerche sono state condotte dal Soccorso alpino della Campania, che ha trovato l'uomo e lo ha portato in salvo. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che avevano avviato le operazioni di ricerca immediatamente dopo la perdita di tracce.
L'uomo, di cui si erano perse le tracce ieri, è stato ritrovato e tratto in salvo questa mattina, 10 maggio, dagli uomini del Soccorso alpino della Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Inciampa durante l'escursione in Costa d'Amalfi: donna salvata dal Soccorso AlpinoIntervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in...
Giovane scivola durante un’escursione sulla "Schiena dell'Asino": recuperata dal soccorso alpinoL'escursionista, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il...
Argomenti più discussi: Escursionista cade sul sentiero a Massa Lubrense: tratta in salvo dal soccorso alpino; Cade dal sentiero di montagna, Silvia muore davanti al compagno dopo un volo di 300 metri; Escursione finisce in tragedia: donna cade e muore davanti al compagno; GL: cade da parete rocciosa, muore 70enne.