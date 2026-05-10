Cade durante escursione tra i boschi di Baronissi | 72enne salvato dopo un giorno dal Soccorso alpino

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 72 anni è stato ritrovato questa mattina, 10 maggio, dopo essere scomparso ieri durante un'escursione nei boschi di Baronissi. Le ricerche sono state condotte dal Soccorso alpino della Campania, che ha trovato l'uomo e lo ha portato in salvo. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che avevano avviato le operazioni di ricerca immediatamente dopo la perdita di tracce.

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L'uomo, di cui si erano perse le tracce ieri, è stato ritrovato e tratto in salvo questa mattina, 10 maggio, dagli uomini del Soccorso alpino della Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it

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