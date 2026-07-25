Cricket l’Italia presenta la squadra che prenderà parte alla Challenge League

La nazionale italiana di cricket ha presentato la squadra che parteciperà alla Challenge League in Tanzania, nel terzo e ultimo girone previsto in questa fase di qualificazione. La competizione si svolgerà ad agosto e rappresenta un passaggio per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2027. La presentazione si è tenuta presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.

Al CPO “Giulio Onesti” è stata presenta la Nazionale italiana di cricket che ad agosto prenderà parte al terzo ed ultimo girone della Challenge League, che si giocherà in Tanzania, step che fa parte della qualificazione verso la Coppa del Mondo 2027. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha caricato l’ambiente: “ A me piace vincere e non solo partecipare. Il cricket è una disciplina che raccoglie attività sportiva ed inclusione. Politicamente vive un momento di assestamento, ma le squadre hanno ottenuto una qualificazione ai Mondiali storica. Serve una sana gestione tecnica e dirigenziale, società e club devono rispettare le regole, se non lo fanno il commissariamento durerà anni “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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