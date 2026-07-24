L’Italia del cricket ha ripreso gli allenamenti al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo T20. La squadra si prepara per la Challenge League, con il capitano che ha espresso ottimismo e fiducia. Le sessioni di allenamento sono state intense e si concentrano sulla preparazione fisica e tecnica. Nessun dettaglio su date o avversari specifici è stato comunicato.

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del cricket, dopo la sua storica partecipazione alla Coppa del Mondo T20, riprende le attività dal Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Con lo sguardo puntato sulla qualificazione per la Coppa del Mondo ODI 2027, che si svolgerà dal 4 ottobre al 21 novembre in Sudafrica, Zimbabwe e Namibia, gli azzurri si stanno preparando per affrontare le nuove sfide in arrivo. Impegni in Tanzania e Obiettivi Futuri. La nazionale italiana sarà impegnata in Tanzania dal 7 al 19 agosto, partecipando al terzo e ultimo girone della ICC Challenge League. Attualmente, dopo aver disputato i primi due gironi nel 2024 e 2025, l’Italia occupa il secondo posto con 16 punti, a solo due lunghezze dalla capolista Uganda e con quattro punti di vantaggio su Hong Kong Cina, terza a 12 punti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cricket azzurro in forma per la Challenge League: Ravà esprime ottimismo e fiducia.

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