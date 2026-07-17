Cricket definite le date dell’ultimo girone della Challenge League | Italia ad un passo dal Qualifier Playoff

Dal 6 al 19 agosto si svolgerà in Tanzania il terzo e ultimo girone della ICC Challenge League di cricket. La competizione determina la qualificazione al Qualifier Playoff per la Coppa del Mondo ODI 2027. L’Italia si trova in una posizione favorevole per accedere a questa fase successiva. Le partite rappresentano l’ultima occasione per le squadre di migliorare le proprie classifiche e ottenere un passaggio diretto al playoff.

Sta per riprendere il cammino dell’ Italia del cricket verso la Coppa del Mondo ODI 2027: dal 6 al 19 agosto si terrà in Tanzania il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League. L’Italia, dopo i primi due gironi, giocati nel 2024 e nel 2025, si trova a quota 16, a -2 dall’ Uganda, prima a quota 18. Gli azzurri, però, hanno anche notevolmente distanziato Hong Kong Cina, terza con 12, a 4 lunghezze dagli azzurri. Con 10 punti a disposizione nell’ultimo girone, infatti, l’Italia ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Saranno infatti le prime due classificate ad approdare al prossimo turno delle qualificazioni alla rassegna iridata: nel terzo ed ultimo girone, all’ Italia potrebbero essere sufficienti 3 vittorie per staccare il pass per il Qualifier Playoff, in programma ad inizio 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

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