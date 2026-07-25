Cresce il Progetto castagne di Santa Croce
Le piante di castagne di Santa Croce sono pronte per il raccolto e il reimpianto. Il sindaco di Chiuro ha annunciato il via alle operazioni di ritiro e piantagione, con un incremento delle attività legate al progetto. La produzione di marroni si sta ampliando, coinvolgendo più terreni e operatori. Nessuna data specifica è stata comunicata per le fasi successive. La gestione delle piante e il monitoraggio delle colture continuano secondo il programma stabilito.
Le piante dei marroni di Santa Croce sono pronte per essere ritirate e.piantate. Il sindaco di Chiuro Omar Iacomella (foto) aveva lanciato una sorta di appello ai suoi concittadini, in primis, ma anche a tutti quelli che hanno a cuore il territorio per poter salvare il marrone di Santa Croce, "orgoglio del territorio di Piuro nonché un prodotto agroalimentare tradizionale italiano tutelato e apprezzato in tutto il Paese". Per salvarli si è chiesto aiuto alla scienza. Uno studio genetico condotto dall’ Università di Parma ha permesso di identificare i marroneti più antichi (compreso quello di Santa Croce) e di isolare e conservare le varietà originali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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