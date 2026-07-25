cresce il progetto castagne di santa croce

Notizia in breve

Le piante di castagne di Santa Croce sono pronte per il raccolto e il reimpianto. Il sindaco di Chiuro ha annunciato il via alle operazioni di ritiro e piantagione, con un incremento delle attività legate al progetto. La produzione di marroni si sta ampliando, coinvolgendo più terreni e operatori. Nessuna data specifica è stata comunicata per le fasi successive. La gestione delle piante e il monitoraggio delle colture continuano secondo il programma stabilito.