La Maremma brinda a Bruxelles | la birra alle castagne di Santa Fiora protagonista per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Una birra alle castagne prodotta a Santa Fiora è stata presentata a Bruxelles in occasione degli 80 anni della Repubblica. La bevanda, realizzata con castagne locali, è stata mostrata durante un evento dedicato all’eccellenza agroalimentare toscana. La presentazione si è svolta nel contesto delle celebrazioni ufficiali, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La cerimonia ha sottolineato il legame tra tradizione locale e riconoscimento internazionale.