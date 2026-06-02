La Maremma brinda a Bruxelles | la birra alle castagne di Santa Fiora protagonista per gli 80 anni della Repubblica
Una birra alle castagne prodotta a Santa Fiora è stata presentata a Bruxelles in occasione degli 80 anni della Repubblica. La bevanda, realizzata con castagne locali, è stata mostrata durante un evento dedicato all’eccellenza agroalimentare toscana. La presentazione si è svolta nel contesto delle celebrazioni ufficiali, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La cerimonia ha sottolineato il legame tra tradizione locale e riconoscimento internazionale.
L’eccellenza agroalimentare toscana sbarca nel cuore istituzionale dell’Unione Europea per celebrare un traguardo storico nazionale. In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la birra artigianale della nostra regione è stata scelta per rappresentare il ‘Made in Italy’ durante i festeggiamenti ufficiali della Festa della Repubblica a Bruxelles. L’evento si svolge all’interno del palazzo di Avenue Legrand, residenza ufficiale dell’Ambasciatrice d’Italia in Belgio, Federica Favi. La Maremma sul podio europeo. A tenere alto il vessillo della Toscana in questa prestigiosa vetrina internazionale è il Birrificio Ad-Meata Brew House, realtà produttiva situata a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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