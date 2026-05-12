Tennis | gli Internazionali di Santa Croce iniziano con il ' Pop'

Gli Internazionali di Santa Croce sono iniziati con il tradizionale evento del 'Pop', attirando l’attenzione non solo sui campi di gioco ma anche sui social media. La manifestazione, che si svolge sui campi del Tennis Club Santa Croce sull’Arno, vede protagonisti i giovani atleti della ‘generazione Alpha’ impegnati nel Torneo ITF giovanile ‘Città di Santa Croce - Mauro Sabatini’. La presenza digitale e l’energia dei partecipanti segnano un nuovo modo di vivere il torneo.

Non solo tennis, ma anche una grande attenzione alla visibilità e al mondo dei social. La ‘generazione Alpha’ protagonista al Torneo ITF giovanile ‘Città di Santa Croce - Mauro Sabatini’, organizzato sui campi del Tennis Club Santa Croce sull’Arno, porta con sé un modo completamente nuovo di.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali ITF Under 18 'Città di Santa Croce': il tennis si illumina con i talenti italiani e mondialiNel mezzo del più grande boom della storia del tennis italiano, la quarantaseiesima edizione del Torneo ITF giovanile ‘Città di Santa Croce’ Mauro...

Tennis: gli Internazionali di Roma 2026 anche in chiaro su TV8 con una partita al giorno in chiaroDa mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport e in streaming su NOW, con una novità: una partita...

Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali ITF Under 18 'Città di Santa Croce': il tennis si illumina con i talenti italiani e mondiali; Ecco l'avversario di Sinner agli ottavi a Roma; Cosa si mangia agli Internazionali di tennis di Roma 2026: street food, catering, chef e ristoranti.

Fino a poche settimane fa Andrea Pellegrino era, per molti, uno dei tanti nomi nascosti nel mondo Challenger Il pugliese, oggi numero 155 del ranking ATP, per anni ha vissuto lontano dai riflettori del grande tennis. Qualche lampo - come gli ottavi nel 250 di x.com

Questo è come Jose Santamaria difendeva reddit

Internazionali di Tennis a Roma oggi: programma, orari e ordine di gioco di martedì 12 maggio con Sinner e Musetti protagonistiGli Internazionali d’Italia 2026 entrano nel vivo con una giornata tutta da seguire al Foro Italico. Oggi, martedì 12 maggio, spazio agli ottavi di finale ... funweek.it