Durante un incontro in Comune, è stato discusso il progetto di un crematorio tra Candia e l’Aspio. Il comitato locale ha dichiarato di essere pronto a raccogliere oltre 5.000 firme a favore, in risposta alle circa 4.000 firme già raccolte a Tavernelle. La discussione ha visto uno scambio di opinioni molto acceso tra i partecipanti.

"Se a Tavernelle avete riflettuto dopo che sono state raccolte 4mila firme, preparatevi perché per Bolignano ne verranno raccolte più di 5mila". È questo il senso di uno scambio di visioni abbastanza acceso al centro dell’incontro che si è svolto in Comune giovedì pomeriggio sul tema dell’ impianto di cremazione tra Candia e l’Aspio. Da una parte alcuni membri del Ctp 9 (Consiglio territoriale di partecipazione delle frazioni a sud del centro), dall’altra l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, il collega con la delega ai borghi, Daniele Berardinelli, e i tecnici della direzione opere pubbliche che hanno presentato il progetto.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crematorio a Bolignano, il comitato: "Pronti a raccogliere 5mila firme"

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