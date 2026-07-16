La giunta comunale ha annunciato di non essere stata informata dell’avvio della progettazione di un nuovo cremarorio a Bolignano, tra Candia e l’Aspio. La notizia ha sorpreso molti cittadini e amministratori, poiché non erano a conoscenza di questa iniziativa. La decisione riguarda anche l’attivazione del quattordicesimo cimitero di Ancona. La comunicazione è stata fatta senza precedenti e ha generato reazioni di sorpresa tra chi si aspettava un coinvolgimento diverso.

Un fulmine a ciel sereno. La notizia dell’avvio della progettazione del 14esimo cimitero di Ancona, ma soprattutto dell’impianto di cremazione a Bolignano, tra Candia e l’Aspio, ha colto di sorpresa molti. Compreso il direttivo del Ctp 9, quello delle frazioni (l’altro, il n. 8, è competente per le frazioni del Parco del Conero, da Varano a Massignano): "Non ne sapevamo nulla, lo apprendo da lei – dice la presidente del Ctp 9 (Consiglio territoriale di partecipazione), Elisabetta Guidi – Indirò subito una riunione del consiglio urgente per affrontare la tematica". Incredibile ma vero: l’amministrazione comunale, in particolare i funzionari del servizio Lavori Pubblici, competente sul tema, ha preso da tempo contatti con parte della popolazione residente attorno all’area dell’ex discarica di Bolignano, ma nessuno ne sapeva nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crematorio a Bolignano, giunta decisa: "Ma qui non ne sapevamo nulla"

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