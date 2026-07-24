A Bolignano si è scoperto che l’area destinata alla costruzione del crematorio è soggetta a un vincolo paesaggistico di rilevanza. La presenza di questo vincolo potrebbe ostacolare i piani di realizzazione dell’impianto, creando un possibile ostacolo per l’amministrazione comunale. La questione del vincolo si aggiunge ad altri aspetti già emersi nel dibattito sulla localizzazione dell’impianto. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sui passaggi successivi o sulle eventuali azioni da intraprendere.

L’ombra del vincolo paesaggistico sulla realizzazione del crematorio a Bolignano. È probabile che ci sia anche questo ulteriore orpello a sbarrare la strada della giunta Silvetti sulla scelta ideale, o meglio meno tormentata, dove costruire quell’impianto. Il vincolo è legato alla presenza nella zona indicata della Rocca di Bolignano, risalente al XIV-XV secolo, rappresentando dunque anche un aspetto monumentale, ma nel decreto si parla anche di altre caratteristiche, a partire dalla ruralità del sito. La richiesta di quel decreto ministeriale era arrivata al termine di un lungo percorso partito due anni prima, a inizio autunno del 1999,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impianto crematorio a Bolignano. Sorpresa, spunta un vecchio vincolo: "Area di rilevanza paesaggistica"

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