cosa non ha funzionato tra openda e la juventus

Loïs Openda si prepara a lasciare la Juventus per trasferirsi in prestito al Lione. La sua avventura con i bianconeri si interrompe prima del previsto. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali sui motivi, ma la collaborazione tra il giocatore e la società si conclude dopo pochi mesi. Openda non ha trovato spazio in squadra e il club ha deciso di cedere il suo cartellino. La trattativa con il Lione è in fase avanzata.

Openda si appresta a lasciare la Juventus per trasferirsi al Lione in prestito. Cosa non ha funzionato in bianconero. L’avventura di Loïs Openda con la maglia della Juventus giunge già al termine. L’attaccante belga si appresta a salutare Torino per trasferirsi ufficialmente al Lione, che si è assicurato le sue prestazioni sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro privo di diritto o obbligo di riscatto. Le visite mediche di rito sono state fissate per la prossima settimana, momento in cui la punta sosterrà i test clinici prima di firmare il contratto ed essere messa a disposizione del club francese. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I numeri di un flop milionario: dall’arrivo dal Lipsia al rendimento deludente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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