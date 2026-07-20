Mondiali 2026 dalla politica ai vip | cosa ci è piaciuto e cosa davvero non ha funzionato

Durante i Mondiali 2026, i tifosi hanno mostrato entusiasmo e passione, con supporti da diverse nazionalità. I fan norvegesi, inglesi, con bandiere dei Beatles e Oasis, e supporter di Congo, Capo Verde e Curacao sono stati i protagonisti, esprimendo gioia e partecipazione negli stadi. La presenza di pubblico internazionale ha evidenziato un forte coinvolgimento, senza che si segnalino problemi di ordine pubblico o incidenti di rilievo.

I tifosi e gli stadi Questo è un sì convinto. Impossibile non ammirare certo tifo: i vogatori norvegesi, gli inglesi fra Beatles e Oasis, il supporter statua del Congo, la gioia di Capo Verde e quella di Curacao condivisa con il re d'Olanda. I tifosi sono l'anima del Mondiale che siano persone comuni o vip. Javier Bardem non ha mancato un incontro della sua Spagna, Mick Jagger si è visto spesso, Brad Pitt, Matt Damon e e molti altri. Hanno visto le partite in stadi che è difficile non apprezzare fra Usa, Messico e Canada. Impianti per lo più modernissimi, ma anche con prezzi dei biglietti spesso inavvicinabili. Maledetta politica Al metto del presupposto che da sempre politica e sport viaggiano da sempre insieme, a nessuno è piaciuta l'ingerenza di Trump a favore degli Usa, con la sospensione della squalifica a Balogun. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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