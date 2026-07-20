Mondiali 2026 cosa ci è piaciuto e cosa davvero non ha funzionato

I tifosi e gli stadi sono stati il punto forte dei Mondiali 2026. Tra i momenti più apprezzati, ci sono stati il tifo dei supporter norvegesi, inglesi tra musica e bandiere, e la gioia condivisa da Capo Verde e Curacao con il rappresentante olandese. La passione dei tifosi ha coinvolto anche il supporter di una statua del Congo, creando un’atmosfera vivace e colorata nelle diverse location delle partite.

I tifosi e gli stadi Questo è un sì convinto. Impossibile non ammirare certo tifo: i vogatori norvegesi, gli inglesi fra Beatles e Oasis, il supporter statua del Congo, la gioia di Capo Verde e quella di Curacao condivisa con il re d'Olanda. I tifosi sono l'anima del Mondiale che siano persone comuni o vip. Javier Bardem non ha mancato un incontro della sua Spagna, Mick Jagger si è visto spesso, Brad Pitt, Matt Damon e e molti altri. Hanno visto le partite in stadi che è difficile non apprezzare fra Usa, Messico e Canada. Impianti per lo più modernissimi, ma anche con prezzi dei biglietti spesso inavvicinabili. Maledetta politica Al metto del presupposto che da sempre politica e sport viaggiano da sempre insieme, a nessuno è piaciuta l'ingerenza di Trump a favore degli Usa, con la sospensione della squalifica a Balogun. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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