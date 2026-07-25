Cosa farei senza la mia parrucchiera italo-congolese?

Da ilpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una parrucchiera con un dottorato di ricerca in Estetica e Politica, originaria dell’Italia e della Repubblica Democratica del Congo, lavora a Bruxelles. Ha vissuto in nove città europee e si occupa di semplificare concetti complessi attraverso il racconto.

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Ha un dottorato di ricerca in Estetica e Politica e ha vissuto in nove città europee. Lavora a Bruxelles, dove si occupa di trasformare concetti complicati in storie accessibili. Nel tempo libero pratica derive psicogeografiche. Trovare qualcuno che sapesse tagliare i miei capelli ricci, all’estero, è sempre stata una considerevole impresa. E prima di incontrare una persona davvero capace, i tentativi sono stati molteplici. Asimmetrie, colorazioni discutibili, ricci tramutatisi improvvisamente in onde sbilenche. Da quando sono sbarcata a Bruxelles, però, le cose sono cambiate. Ed è tutto merito della mia parrucchiera italo-congolese. Quando quattro anni fa ho varcato per la prima volta la soglia del salone di Miranda, non sapevo cosa aspettarmi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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